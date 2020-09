Io e Te sospeso, Pierluigi Diaco sostituito da La vita in diretta estate: il motivo (Di martedì 1 settembre 2020) Io e Te sospeso per Coronavirus La seconda edizione di Io e Te doveva concludersi il prossimo venerdì 4 settembre. Ma a quanto pare, stando alle informazioni che circolano in rete il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco è stato sospeso. Per quale ragione? Ebbene sì, è stata rilevata una positività da Covid-19 tra i collaboratori che frequentano gli studi di via Teulada a Roma. A darne notizia è stato il portale Il Fatto Quotidiano che nel suo articolo si legge: “È stata sospesa per un caso di positività al Covid-19. La decisione è stata presa pochi minuti fa dai vertici di Viale Mazzini”. Come l’avrà presa il giornalista che nelle ultime ore è finito nel calderone per una lite in ... Leggi su kontrokultura

