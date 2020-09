Intercettazioni, è operativa la riforma approvata lo scorso dicembre. Il ministero della Giustizia: “Investiti 60 milioni di euro” (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo il rinvio causato dall’emergenza coronavirus da oggi è pienamente operativa la nuova disciplina delle Intercettazioni. Rinviata per tre volte dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la riforma Orlando, riveduta e corretta dall’attuale Guardasigilli, aveva iniziato il suo percorso nel 2018. Sarà il pubblico ministero (e non la polizia giudiziaria come previsto in precedenza) a decidere quali sono le Intercettazioni rilevanti da trascrivere e quali invece no. Mentre i difensori potranno chiedere copia delle registrazioni, e non più soltanto ascoltarle. Per i giornalisti che pubblicano Intercettazioni, invece, non c’è l’ipotesi di essere incriminati per violazione di segreto d’ufficio, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Intercettazioni, è operativa la riforma approvata lo scorso dicembre. Il ministero della Giustizia: “Investiti 60… - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: Operativa la nuova disciplina delle #intercettazioni. Il ministero della #Giustizia investe 60 milioni per attuare la r… - fattoquotidiano : Intercettazioni, è operativa la riforma approvata lo scorso dicembre. Il ministero della Giustizia: “Investiti 60 m… - Frances71841596 : RT @LaNotiziaTweet: Operativa la nuova disciplina delle #intercettazioni. Il ministero della #Giustizia investe 60 milioni per attuare la r… - gabelmanu : RT @LaNotiziaTweet: Operativa la nuova disciplina delle #intercettazioni. Il ministero della #Giustizia investe 60 milioni per attuare la r… -