Inter, sirene francesi per Skriniar: il Psg lo ha scelto per il post Thiago Silva

Milan Skriniar potrebbe dire addio all'Inter. Con la conferma di Antonio Conte, il futuro del difensore sembra essere più che mai in bilico. Dopo un avvio di stagione positivo, il centrale è sparito dai radar del tecnico che, con la difesa a tre, gli ha preferito più volte l'esperto Godin. Ecco perché, nelle ultime ore, salgono le quotazioni su una possibile partenza dello slovacco.

Psg su Skriniar

Skriniar (Getty Images)

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter starebbe pensando di cedere Milan Skriniar in caso di offerta ritenuta all'altezza. In tal senso l'assalto del Paris Saint-Germain potrebbe essere efficace. Per il centrale si parlava di 70 milioni, cifra, ora, ritenuta ...

Calciomercato Spezia, niente Real Madrid: c’è l’ex Inter nell’affare

Salva Ferrer piace a tante squadre, tra cui Real Madrid e Sampdoria. I blucerchiati potrebbero mettere sul piatto il baby D’Amico Lo Spezia presto tornerà al lavoro per preparare la nuova stagione dop ...

