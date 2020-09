Inter, il Psg insiste per Skriniar: si lavora alla chiusura dell’affare (Di martedì 1 settembre 2020) Skriniar al Psg, può essere questa la cessione importante del calciomercato dell’Inter. Il difensore, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2017 dalla Sampdoria, dopo l’ultima stagione poco eccellente può partire. Per Conte e la dirigenza può essere sacrificato. Il suo valore di mercato è di 50 milioni, ma l’Inter punta a chiederne almeno 70 per fare cassa e renderlo anche uno dei difensori più pagati nella storia del calcio mondiale. Gli Intermediari sono al lavoro anche se non è ancora arrivata un’offerta ufficiale da parte del club parigino ai nerazzurri. Ma c’è apertura da parte di entrambi per la chiusura dell’affare. Possibile che si trovi un accordo sulla base di 50/55 milioni ... Leggi su giornal

tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 31 August 55% Manchester City 30% Barcelona 10% PSG 5% Inter - SkySport : Calciomercato Inter, Skriniar piace al Psg: ancora nessuna offerta - tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 1 September 55% Manchester City 35% Barcelona 5% PSG 5% Inter - KarlOne71 : RT @pet_oliver: @KarlOne71 Non voglio giudicare se forte o meno ma mi sono sempre chiesto perché lo scorso anno non ha ricevuto offerte e q… - dayfootball1981 : @F1N1no P.S. Sicuro al City,sicuro al PSG e sicuro all'Inter é un abbaglio bello grande! Sono percezioni mosse da t… -