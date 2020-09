Inter, il Chelsea chiede 50 milioni per Kanté: due strade per i nerazzurri (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Inter: per arrivare a Kanté, i nerazzurri potrebbero seguire due strade L’Inter vuole a segno il colpo N’Golo Kanté per regalare a Conte il centrocampista perfetto per il suo gioco. Il Chelsea sarebbe disposto a cederlo, ma solo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri ci sarebbero allora due strade da seguire. La prima porterebbe alla cessione di Milan Skriniar: con la sola vendita dello slovacco, infatti, l’Inter potrebbe raggiungere la cifra chiesta dai Blues. La seconda, invece, riguarderebbe la costruzione di un tesoretto con tutti gli esuberi in rosa: ... Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? L'#Inter molla #Tonali che a breve può definire il suo passaggio al #Milan e i nerazzurri provano ad andare all-i… - alessio_nic : I dirigenti del #Chelsea e #Lampard stanno discutendo del futuro di #Kanté e se dovessero aprire alla cessione disc… - sugoeppasta : @milan_corner Il chelsea non è una società di pezzenti e non ha bisogno di soldi, dunque o gli danno sti 90 che chi… - Nicholas_Jenkis : RT @tortodavi: Nessuno sta muovendo un Euro. Tutte le grandi d'Europa, Chelsea escluso, stanno spendendo zero. Sì va avanti solo di paramet… - LGWsport : L’Inter per #Kante ha fatto un ottima offerta, ma il #Chelsea per ora rifiuta. Vidal credo sia il colpo di Conte ch… -