Inter, grave lutto per Candreva: morto il padre (Di martedì 1 settembre 2020) Una triste notizie avvolge il mondo Inter ed in generale del calcio. In casa Antonio Candreva c'è stato un grave lutto. L'esterno nerazzurro ha annunciato la scomparsa di suo padre nelle scorse ore. Attraverso un post su Instagram, il calciatore ha dato la triste notizia.Candreva in lutto: morto il padrecaption id="attachment 992933" align="alignnone" width="594" Antonio Candreva (Getty Images)/captionUna foto in bianco e nero con una frase abbastanza chiara: "Ti porterò sempre con me. Ciao Pa". In questo modo Candreva ha reso noto di aver perso suo padre. Da quanto si apprende, l'uomo stava male da diverso tempo ed era stato lo stesso ... Leggi su itasportpress

FcInterNewsit : Grave lutto per Candreva, addio al padre: 'Ti porterò sempre con me' - DiMarzio : #Inter, grave incidente per il preparatore dei portieri. Ora sta meglio