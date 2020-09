Inter-Bayern, contatto per Perisic: arriva la prima offerta dei bavaresi (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo tre anni di Inter, Ivan Perisic è approdato in Baviera e la sua annata è diventata strepitosa. Il croato ha collezionato 8 gol e 10 assist nell'annata in cui ha firmato il triplete della squadra tedesca. Un contributo importante che ha spinto la dirigenza a puntare ancora su di lui per il prossimo anno.Bayern, offerta PER Perisiccaption id="attachment 878755" align="alignnone" width="300" Perisic (getty images)/captionTerminati i festeggiamenti dopo una stagione perfetta è tempo di pianificazione in casa Bayern. Uno dei nodi di mercato riguardava proprio il croato, ancora di proprietà dell'Inter. Ecco quindi che la dirigenza bavarese ha avanzato la prima offerta da 12 milioni per il ... Leggi su itasportpress

FcInterNewsit : Dalla Germania - Brozovic, asse caldo Inter-Bayern. I due club pronti a partire con i negoziati - FcInterNewsit : Sky - Perisic, dal Bayern proposta da 12 mln di euro. L'Inter ne vuole non meno di 15, si tratta - salines_simone : Flick vorrebbe riconfermarlo @vivoperlinter - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Sky - Perisic, dal Bayern proposta da 12 mln di euro. L'Inter ne vuole non meno di 15, si tratta - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Sky - Perisic, dal Bayern proposta da 12 mln di euro. L'Inter ne vuole non meno di 15, si tratta -