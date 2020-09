Inizio anno scolastico, la lettera di Azzolina al personale della scuola (Di martedì 1 settembre 2020) Nella giornata di ieri il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha pubblicato su Facebook una lunga lettera indirizzata al personale della scuola nella quale ringrazia per il duro lavoro. Il Ministro dichiara che l’anno scolastico che sta per iniziare è una novità assoluta al punto che riscriverà la storia della scuola italiana. Azzolina si dichiara soddisfatta del lavoro svolto nei mesi estivi per la preparazione della scuola in vista della riapertura in sicurezza. Pubblichiamo integralmente le parole del Ministro. lettera Azzolina al personale della ... Leggi su pensioniefisco

matteosalvinimi : MUSUMECI: 'PIÙ DI 17MILA SBARCHI DA INIZIO ANNO, NON CI SONO LE NORME IGIENICO-SANITARIE ED EVADONO DAI CENTRI. NON… - M5S_Europa : Solidarietà a @AzzolinaLucia, attaccata vergognosamente da #Salvini: chiederne le dimissioni a pochi giorni dall’in… - GiovanniToti : Ancora una volta l’ennesima riunione con il #Governo, a ormai pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, si è c… - fallopertee : ho sempre visto settembre più che gennaio come inizio anno. Quindi oggi lo considero un nuovo inizio. Spero di rius… - PezzyDiAmy : RT @luchinofidelio: Settembre è sempre stato uno dei miei mesi preferiti, il vero inizio di un nuovo anno #1Settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Inizio anno Scuola. Prove di inizio anno, via ai corsi di recupero LA NAZIONE Il sondaggio del Sole 24 Ore sulla Toscana: Giani e Ceccardi in perfetto equilibrio (e sul referendum è in testa il no)

Come accadde per l’Emilia-Romagna all’inizio dell’anno, anche in Toscana la contesa elettorale è decisamente aperta. Secondo l’ultimo sondaggio Winpoll-Cise pubblicato su Il Sole 24 Ore, Centrodestra ...

Riccardo Ghiomelli: vogliamo ripartire, la burocrazia non blocchi la rinascita

«Chiedo al Comune che ci dica come poter risorgere, magari con soluzioni tampone. Voglio capire se c’è spazio per farlo» LIVORNO. L’area dove fino a sabato scorso all’ora di pranzo c’era il garden del ...

Come accadde per l’Emilia-Romagna all’inizio dell’anno, anche in Toscana la contesa elettorale è decisamente aperta. Secondo l’ultimo sondaggio Winpoll-Cise pubblicato su Il Sole 24 Ore, Centrodestra ...«Chiedo al Comune che ci dica come poter risorgere, magari con soluzioni tampone. Voglio capire se c’è spazio per farlo» LIVORNO. L’area dove fino a sabato scorso all’ora di pranzo c’era il garden del ...