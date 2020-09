Infortuni: in Lombardia 177 morti sul lavoro da inizio anno, pesa Covid19 (2) (Di martedì 1 settembre 2020) (Adnkronos) - “Tutto ciò dovrebbe impegnare Regione Lombardia a portare a buon fine il rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione, completando le decisioni prese e concordate col sindacato sul reclutamento del personale ispettivo", sottolinea Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia. "In nessun modo possiamo consentire che l'impegno per la ripresa economica lasci in coda l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il confronto tra i mesi del 2020 e del 2019 è da ritenersi, fino ad ora, poco significativo per due motivi: la sospensione su tutto il territorio nazionale, tra il 9 marzo e parte del mese di maggio di quest'anno, di ogni attività produttiva; l'inclusione, a partire dalla rilevazione dello scorso marzo, delle denunce di Infortunio ... Leggi su iltempo

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Sono state 177 le denunce di infortunio mortale sul lavoro in Lombardia, tra gennaio e luglio 2020: le morti sul lavoro sono più che raddoppiate rispetto alle 88 dello ste ...

Lavoro, meno infortuni ma più morti a causa del Covid: l’effetto Coronavirus sui dati Inail

Diminuiscono gli infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di casi mortali. Sono questi i dati Inail sui primi sette mesi del 2020, conseguenza dell’emergenza Coronavirus. Tra gennaio e luglio le ...

