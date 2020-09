Industria, l’indice Pmi sale anche ad agosto: fiducia delle imprese italiane ai massimi da febbraio 2018, è la più alta nell’eurozona (Di martedì 1 settembre 2020) L’indice Pmi manifatturiero sale per il secondo mese consecutivo e ad agosto arriva a 53,1 punti dai 51,9 di luglio. La crescita rilevata in Italia da Ihs Markit, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese, è la più alta tra i principali paesi europei, tra i quali la Germania (52,2), la Spagna (49,9) e la Francia (49,8). La fiducia delle imprese italiane è ai massimi da febbraio 2018: l’indice è al livello più alto da 26 mesi. Ad agosto, il settore manifatturiero dell’eurozona continua a recuperare terreno malgrado le severe restrizioni imposte per arginare il contagio e ... Leggi su ilfattoquotidiano

istat_it : A giugno si stima che il fatturato dell'industria aumenti del 13,4% rispetto a maggio. Nella media del secondo tri… - laregione : Congiuntura, l'indice degli acquisti in positivo nell'industria - GianfrancoGasb1 : RT @istat_it: A giugno si stima che il fatturato dell'industria aumenti del 13,4% rispetto a maggio. Nella media del secondo trimestre l’i… - AugustoBisegna : RT @dariodivico: Fatturato e ordini industria/ A giugno l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aum… - clarissa_gmai : RT @dariodivico: Fatturato e ordini industria/ A giugno l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aum… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria l’indice Industria bonsai nel dopo lockdown: il rimbalzo di maggio non ricuce il gap Il Sole 24 ORE