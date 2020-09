Incendi Sicilia, vasto rogo a Lipari: fiamme alte vicino alle case, rischio disastro ecologico [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Paura tra gli abitanti e i villeggianti di Lipari per un vasto Incendio divampato nella tarda serata di ieri. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno interessato la zona di Quattropani, Castellaro, Madoro Monte Sant’Angelo e Varesana. alte fiamme si sono avvicinate pericolosamente a delle abitazioni. Al lavoro per domare il rogo vigili del fuoco, personale del corpo della forestale, volontari e carabinieri che hanno gia’ avviato le indagini. Il sospetto e’ che l’Incendio sia stato doloso. Si prospetta un disastro ecologico nella borgata piu’ alta di Lipari, la piu’ grande isola delle Eolie. Intanto proseguono “dalle prime ore del ... Leggi su meteoweb.eu

