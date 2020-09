In vendita la villa di Alberto Sordi a Castiglioncello: vale 6 milioni di euro (Di martedì 1 settembre 2020) Per tutti villa Corcos a Castiglioncello, in provincia di Livorno, è la villa di Alberto Sordi. E ora è in vendita al prezzo di sei milioni di euro. Si tratta di una bellissima dimora a picco sul mare, un luogo incantano che l’attore chiamava “la villa delle vacanze meravigliose“, immortalata anche nel film Il sorpasso di Dino Risi. Prima di appartenere a Sordi, era stata del pittore Vittorio Corcos: le sue stanze sono state frequentate negli anni da molti personaggi illustri, dai Macchiaioli ai volti noti del cinema italiano come Marcello Mastroianni, Suso Cecchi D’Amico e tanti altri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

