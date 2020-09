In Sicilia governo regionale conferma la riapertura delle scuole il 14 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) PALERMO – “Le scuole in Sicilia riapriranno il 14 settembre. Diamo, comunque, la facolta’ ai responsabili di istituto, se non ci fossero le condizioni minime di sicurezza, di poter posticipare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’avvio fino al 24 settembre. Pur rispettando i duecento giorni minimi di lezione”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, annunciando la decisione della Giunta, tenutasi ieri in tarda serata. Leggi su dire

