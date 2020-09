In Germania gli stadi restano chiusi, ma i club preparano il futuro senza isteria (Di martedì 1 settembre 2020) In Germania i tifosi non rientreranno in uno stadio almeno fino al 31 ottobre. E’ un fatto. Lo ha stabilito la Cancelliera Merkel con i 16 primi ministri dei Laender. Il divieto che riguarda l’organizzazione di grandi eventi dovrebbe essere esteso almeno fino al 31 dicembre 2020. Lo impone, tra l’altro, il senso della realtà: i contagi sono in ripresa ovunque, e se prima gli spalti restavano chiusi per prudenza i tedeschi hanno pensato che a maggior ragione non è proprio il momento di rischiare. Ma poiché i tedeschi sono tedeschi si preparano per tempo, per quando sarà possibile riaprire il calcio al pubblico. Il ministro dell’Interno Horst Seehofer si è detto favorevole all’abbandono delle “soluzioni in bianco o nero”: “Possiamo ... Leggi su ilnapolista

