In fumo mezzo milione di posti di lavoro: effetto lockdown. Disoccupazione sale al 9,7% (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – mezzo milione di posti di lavoro in meno: è questo l’effetto lockdwon sull’occupazione da febbraio a luglio, riportato dall’Istat. Un bilancio che potrebbe essere molto più pesante se non ci fosse il blocco dei licenziamenti imposto per decreto dal governo giallofucsia. Il problema è che non appena ci sarà lo sblocco e tutti gli occupati permanenti riprenderanno ad essere collegati alla domanda del mercato si rischia una “ecatombe” di posti di lavoro. Disoccupazione sale al 9,7%, quella giovanile al 31,1% Se andiamo a vedere i numeri nel dettaglio, dopo quattro mesi di flessioni consecutive, l’occupazione torna a crescere a luglio – ma non incide ... Leggi su ilprimatonazionale

riddick1979 : 'Non c’è più dolore, ti stai rimettendo. Il fumo di una nave lontana si staglia all’orizzonte, tu stai solamente nu… - theMiniNino : RT @epiphoned_: Pensieri random durante il rewatch di #SanMarinoMilan: coppia #Fusetti-#Agard. Con Laura&Laura in mezzo alla difesa, detto… - ManuFilippone95 : RT @epiphoned_: Pensieri random durante il rewatch di #SanMarinoMilan: coppia #Fusetti-#Agard. Con Laura&Laura in mezzo alla difesa, detto… - epiphoned_ : Pensieri random durante il rewatch di #SanMarinoMilan: coppia #Fusetti-#Agard. Con Laura&Laura in mezzo alla difesa… - Lago_Azul38 : nel centro della città di San Paolo, in mezzo al fumo del petrolio, il regno dell'inquinamento. Eppure sono ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : fumo mezzo In fumo mezzo milione di posti di lavoro: effetto lockdown. Disoccupazione sale al 9,7% Il Primato Nazionale Incendio doloso alle porte di Palermo, case evacuate e abitanti in fuga. Il sindaco: «Atto criminale»

In questi luoghi gli incendi hanno date tristemente certe, e non c’è estate che si sottragga all’appuntamento con i piromani. Ma questa volta si è sfiorata la tragedia: la notte scorsa ad Altofonte, d ...

Paura a Lavarone, l’autobus di Trentino Trasporti prende fuoco con a bordo i passeggeri. Intervengono i vigili del fuoco

LAVARONE. L’allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina, 1 settembre, un autobus di Trentino Trasporti ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio pare essersi sviluppato nella parte posteriore ...

In questi luoghi gli incendi hanno date tristemente certe, e non c’è estate che si sottragga all’appuntamento con i piromani. Ma questa volta si è sfiorata la tragedia: la notte scorsa ad Altofonte, d ...LAVARONE. L’allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina, 1 settembre, un autobus di Trentino Trasporti ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio pare essersi sviluppato nella parte posteriore ...