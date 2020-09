Imprese: morto a 88 anni Edoardo Longarini, ex patron Ancona Calcio (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - È venuto a mancare oggi all'età di 88 anni l'imprenditore Edoardo Longarini. Lo annuncia la famiglia in un comunicato. Con la sua scomparsa, dice la nota, "se ne va un padre esemplare ed uno dei grandi protagonisti della stagione della ricostruzione e del decollo dell'economia italiana nel dopoguerra. Una persona retta che fino all'ultimo ha amato la sua famiglia ed i suoi nipoti". Un uomo, continua la famiglia, "che merita quel rispetto che in vita, a volte, qualcuno ha provato a non riconoscergli. Lascia nei suoi congiunti una grande eredità affettiva e di valori umani, unita alla determinata consapevolezza dei suoi diritti lesi che saranno ripristinati”. Longarini, nato a Tolentino, in provincia di Macerata, nelle Marche, è stato un imprenditore, ... Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : Il Corsera continua a metterci paura sul #COVID19 mentre il suicidio di un imprenditore per la crisi non sembra far… - Stefano15067453 : Non Sono Salvini La gloria e la fama nessuno gli ha dato, non per le imprese sarà ricordato. Uno dei tanti, diran… - AlexVrVerona : @pemar2 @stesua @ritafrediani @monetninfea @LelloPinto E preleverà più soldi dai nostri stipendi per elargirli a im… - elenaruggeri2 : RT @NicolaPorro: Il Corsera continua a metterci paura sul #COVID19 mentre il suicidio di un imprenditore per la crisi non sembra fare notiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese morto Coldiretti: "Contenere i danni causati dagli animali selvatici a cittadini e imprese" CesenaToday Otto anni fa la morte Martini. Impegnati a generare il miglior futuro possibile

otto anni fa, il 31 agosto 2012, ci lasciava il cardinale Carlo Maria Martini. Mai come in questo periodo di crisi profonda, mentre siamo attraversati e segnati dalla pandemia, ho ripensato alle sue s ...

Coronavirus, superati gli 850 mila morti nel mondo

Hanno superato quota 850 mila i decessi legati al coronavirus ufficialmente registrati in tutto il mondo. Sono questi i dati dell'Università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono quasi 25,5 m ...

otto anni fa, il 31 agosto 2012, ci lasciava il cardinale Carlo Maria Martini. Mai come in questo periodo di crisi profonda, mentre siamo attraversati e segnati dalla pandemia, ho ripensato alle sue s ...Hanno superato quota 850 mila i decessi legati al coronavirus ufficialmente registrati in tutto il mondo. Sono questi i dati dell'Università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono quasi 25,5 m ...