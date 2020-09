Imprese: Mise, in arrivo agevolazioni per 'Distretto pelli-calzature Fermano-Maceratese' (2) (Di martedì 1 settembre 2020) (Adnkronos) - "Insieme alla Regione Marche e alle altre istituzioni coinvolte - aggiunge Morani - abbiamo recentemente sottoscritto l'Accordo di programma, che ha l'obiettivo di favorire investimenti su un territorio che deve tornare ad essere attrattivo attraverso un nuovo modello di sviluppo incentrato su innovazione, ricerca e sostenibilità. Le misure e le risorse messe in campo in questa fase potranno dare un contributo importante sia alla tutela dei lavoratori che al rilancio del sistema imprenditoriale". Le domande dovranno essere presentate a Invitalia secondo quanto stabilito dal provvedimento ministeriale. Leggi su liberoquotidiano

