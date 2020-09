Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come funziona l’app anti Covid (Di martedì 1 settembre 2020) Dalla privacy, alle modalità di utilizzo, dai falsi positivi alla sua effettiva finalità. Sono diversi i dubbi (non tutti giustificati) che molti cittadini ancora nutrono rispetto a Immuni, l’app di notifiche di esposizione scelta dal governo italiano per contrastare i contagi da Covid-19 e sviluppata con il coordinamento del commissario straordinario per l’emergenza, in collaborazione con i ministeri della Salute e per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Una parte consistente di utenti che ha deciso di scaricarla, l’ha fatto appena è stato possibile, a giugno: 500mila download in un solo giorno e due milioni in una settimana. Sono quelli che, dicono gli esperti, l’hanno fatto spinti dalla volontà di contribuire a contrastare il diffondersi del virus. Poi c’è stata una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come… - fattoquotidiano : Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come… - AndreaLisi15 : RT @EsteriLega: Vogliono escludere dal consesso sociale chi non ha scaricato Immuni. - FedericaCarini : #Immuni:se ci sono tanti problemi è per una ragione. E non dipende dal contact tracing. Sì alla bio-sorveglianza in… -