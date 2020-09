Il vescovo guarito dal Covid che ora accusa i negazionisti: “Non è una messinscena, così si offende la dignità delle vittime” (Di martedì 1 settembre 2020) “Ho avuto il coronavirus, non riuscivo a stare in piedi, mi mancava il respiro. Tutto questo non era una messinscena“. Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, ad aprile è stato ricoverato per coronavirus: giorni e giorni di febbre alta, gli antibiotici, poi la lunga fisioterapia. Oggi si rivolge ai negazionisti che vogliono scendere in piazza il prossimo 5 settembre: “Fanno tristezza le loro discussioni dei negazionisti – commenta – si è arrivati a negare la Shoah, ora quasi non mi stupisce si arrivi a negare il coronavirus. Ma il punto è che da questi negazionisti non ho visto argomentazioni e si finisce per offendere la dignità di chi ha pagato il prezzo più alto e ci ha rimesso le penne”. “Un tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano

