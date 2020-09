Il Torino saluta De Silvestri. Ora c’è il Bologna (Di martedì 1 settembre 2020) Il Torino ha detto addio a Lorenzo De Silvestri: l’esterno si unirà al Bologna di Sinisa Mihajlovic a parametro zero Il Torino ha salutato Lorenzo De Silvestri, che ha concluso il proprio contratto con il club granata e si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna. SALUTO – «Grazie De Silvestri, sei sempre stato un grandissimo esempio di serietà e professionalità». Grazie @l deSilvestri, sei sempre stato un grandissimo esempio di serietà e professionalità 🐂❤️#SFT pic.twitter.com/1s7xW8koey — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) September 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lo avevamo annunciato, mancava veramente soltanto l'ufficialità ma ora è arrivata: Karlo Butic è un giocatore del Pordenone e segue un altro ex granata come Matteo Rossetti (LEGGI QUI). Anche lui si t ...