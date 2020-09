Il tifone Maysak si abbatte sul Giappone: venti fino a 250 km/h. Immagini impressionanti (Video) (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 ago – Raffiche di vento che hanno raggiunto i 250 km/h e pioggia incessante. Sulle isole meridionali del Giappone – in particolare sull’area intorno a Okinawa dove si trovano le basi americane – si è abbattuto il super tifone Maysak, diretto nella penisola coreana. L’allerta meteo resta altissima anche per i prossimi giorni, con il mare in tempesta che minaccia le coste nipponiche. Stando a quanto riportato da Japan Today, l’agenzia meteorologica Giapponese aveva ipotizzato che Maysak avrebbe dovuto successivamente arrivare a Kyushu, principale isola meridionale del Giappone, ma il suo corso sembra stia deviando. Atteso altro tifone In ogni caso sono attesi ancora forti venti e nubifragi. Il clima ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Un super tifone piega le isole meridionale del Giappone - formichenews : Il tifone Maysak si abbatte sul sud del Giappone, le impressionanti immagini #Maysak #MaysakTyphoon #TyphoonMaysak… - delluccimarco1 : Il tifone Maysak si abbatte sul Giappone con venti fino a 250km/h - Affaritaliani : Tifone Maysak piega il sud Giappone, le immagini impressionanti - Noovyis : (Il super tifone Maysak si abbatte sul Giappone con venti fino a 250km orari. E’ il nono della stagione: il doppio… -