Il terremoto a Ischia del 2017, in arrivo 1,3 milioni di euro dal Viminale (Di martedì 1 settembre 2020) ... adottato lo scorso 25 agosto di concerto con il direttore generale delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze Fabrizia Lapecorella, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Leggi su nuovosud

NuovoSud : Il terremoto a Ischia del 2017, in arrivo 1,3 milioni di euro dal Viminale - centurione13 : RT @luigidimaio: A tre anni dal terremoto di #Ischia rimane intatto il sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le per… - travan28 : RT @Pinobrigantedel: I terremoti in Italia hanno una peculiarità unica al mondo,oltre a portare distruzione e lutti, inesorabilmente porta… - ivanguarino2001 : RT @luigidimaio: A tre anni dal terremoto di #Ischia rimane intatto il sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le per… - Mariaro87802641 : RT @Mariaro87802641: #Verdi #Ischia A tre anni dal sisma di Casamicciola -

Ultime Notizie dalla rete : terremoto Ischia

Scossa di terremoto vicino Roma, epicentro tra Lariano e Rocca Priora, Castelli Romani: magnitudo 3 Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma e provincia poco alle 14.00 di oggi, venerdì 28 ago ...Kreole, una femmina di Bovaro Bernese, aveva scavato tra le macerie dopo il crollo per cercare i sopravvissuti, come aveva fatto anche in occasione del terremoto di Amatrice e in quello di Ischia. Kre ...