Il super tifone Maysak si abbatte sul Giappone con venti fino a 250km orari. E’ il nono della stagione: il doppio rispetto alla media (Di martedì 1 settembre 2020) Con venti compresi tra i 190 e i 140 km/h il tifone Maysak si abbatte sul Giappone, in particolare sulla costa sud occidentale nel distretto di Okinawa. Classificato come categoria 4, quindi, “super tifone”, Maysak ha raggiunto il massimo della sua velocità (250km/h) nubifragi e mare in tempesta. Tra 48 ore il super tifone si dirige verso la Corea del Sud: Maysak è il nono della stagione, anche se normalmente questa area del Pacifico è colpita da quattro tifoni. Dopo Maysak si dovrebbe formare Haishen a causa delle acque del Pacifico quest’anno particolarmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

