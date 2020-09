Il segreto anticipazioni: Raimundo troverà donna Francisca grazie agli errori di Antonita? (Di martedì 1 settembre 2020) Il segreto è tornato in onda con i nuovi episodi e in questi mesi andranno in onda in Italia le ultime puntate della soap di Canale 5 che ci riveleranno il gran finale. Che cosa accadrà a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 2 settembre 2020. Il segreto questa settimana ci aspetta alle 15,40 subito dopo Day Dreamer-Le ali del sogno mentre da lunedì andrà in onda nella classica collocazione delle 16,10 dopo Uomini e Donne. Ma torniamo a Puente Viejo. Avrete visto che Raimundo continua a pensare che sua moglie sia in paese ma non sa che si sta nascondendo dalla marchesa. Francisca dal canto suo non sa che suo marito la sta cercando…Raimundo la troverà? Vediamo le ... Leggi su ultimenotizieflash

