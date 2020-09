Il Segreto, anticipazioni 3 settembre: Marta rinuncia ad Adolfo (Di martedì 1 settembre 2020) L’amore per una sorella può portare a rinunce anche molto grandi ed è ciò che arriverà a fare Marta a Il Segreto. La ragazza, come si evince delle anticipazioni inerenti la puntata in onda giovedì 3 settembre, si recherà alla residenza de La Habana per parlare con Adolfo e chiedergli di lasciarla in pace e di prendersi cura di sua sorella Rosa. In pratica deciderà di rinunciare all’uomo che ama per il bene della consanguinea. Nel frattempo, Antoñita, la domestica di Isabel farà di tutto affinché Iñigo non vada in giardino dove si trova donna Francisca. Infine, Matias boccerà la folle idea di Alicia di prendere d’assalto un portavalori. Il Segreto, ... Leggi su tutto.tv

