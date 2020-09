Il rovere più vecchio del mondo ha mille anni e si trova in Italia, nel meraviglioso Aspromonte [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) La latifoglia più vecchia di clima temperato e’ stata scoperta nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, e si tratta di una rovere di quasi mille anni. Grazie alla datazione al radiocarbonio, ben 5 roveri del Parco hanno rivelato eta’ plurisecolari che vanno dai 570 ai 934 anni. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista “Ecology“. La scoperta, secondo gli esperti, ha una grande rilevanza scientifica. L’albero piu’ antico, denominato Demetra, dimostra che le roveri che crescono nei pendii rocciosi della fascia altitudinale altomontana mediterranea possono raggiungere eta’ millenarie. La sorprendente eta’ di Demetra la rende il piu’ antico albero di latifoglie di clima temperato datato al ... Leggi su meteoweb.eu

