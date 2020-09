Il re del porno Ron Jeremy rischia 250 anni di carcere (Di martedì 1 settembre 2020) . L’uomo è stato incriminato per altri 20 casi di abusi. LOS ANGELES (STATI UNITI) – . Il percorso giudiziario nei confronti dell’attore prosegue con l’uomo che è stato incriminato per altri 20 casi di abusi sessuali che si aggiungono ai precedenti. Le nuove accuse sono state avanzate da 12 donne e un’adolescente e si aggiungono a quelle delle altre quattro vittime che avevano portato il 67enne ad essere incriminato a giugno. Nelle prossime settimane dovrebbe esserci l’udienza definitiva con Jeremy che potrebbe essere condannato a 250 anni di crcere. La difesa di Ron Jeremy Ron Jeremy si è sempre dichiarato innocente. Nessuna affermazione dopo questa nuova incriminazione da parte del re del porno che nei mesi scorsi aveva respinto ... Leggi su newsmondo

