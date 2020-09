Il pilota di MotoGP Miguel Oliveira sposerà la sorellastra. La relazione è rimasta segreta per 11 anni (Di martedì 1 settembre 2020) La star della MotoGP Miguel Oliveira ha intrapreso una relazione sentimentale con la sua sorellastra. Oliveira è infatti in procinto di sposare Andreia Pimenta. I due si conoscono da quando avevano 13 anni. Hanno avuto una relazione segreta per 11 anni prima che la cosa diventasse pubblica nel 2019. Pimenta è la figlia della seconda moglie del padre di Oliveira, Cristina, che ora diventerà la suocera e la matrigna del motociclista. Stando a quanto affermato dal padre della star della MotoGP al quotidiano spagnolo Marca, il matrimonio tra i due sarebbe ormai “imminente”. “Sono felice che mio figlio si sposi con la donna della sua vita“, ha ... Leggi su nonsolo.tv

