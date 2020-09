Il Mundo Deportivo: Ceballos è pronto a tornare all’Arsenal (Di martedì 1 settembre 2020) Il Mundo Deportivo parla del futuro del centrocampista di proprietà del Real Madrid, Dani Ceballos. Lo spagnolo che in questi giorni si sta allenando con i Blancos, è pronto a volare in Inghilterra per trattare la sua permanenza all’Arsenal. Non si esclude dunque, dopo la parentesi in Premier League di questa stagione, la possibilità di rimanere nei Gunners per il fantasista. Foto: Twitter Arsenal. L'articolo Il Mundo Deportivo: Ceballos è pronto a tornare all’Arsenal proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LucaParry85 : ah un prestito secco come hanno scritto da giorni as, marca e mundo deportivo e mi pareva strano fosse altrimenti - napolista : A conti fatti Guardiola consiglia a Messi di restare al Barcellona Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo Pep av… - Fantacalciok : Mundo Deportivo: “Messi al Manchester City solo a parametro zero” - CarlottaMiller_ : RT @calciomercatoit: ??????#Juventus e #Inter, speranza per #Messi! Per il 'Mundo Deportivo' il #ManchesterCity potrebbe tirarsi fuori ??#CMIT… - calciomercatoit : ??????#Juventus e #Inter, speranza per #Messi! Per il 'Mundo Deportivo' il #ManchesterCity potrebbe tirarsi fuori ??… -