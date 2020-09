Il ghiacciaio della Fradusta sta scomparendo: tra il 1888 e il 2014 area glaciale ridotta del 95% (Di martedì 1 settembre 2020) Prosegue la Carovana dei Ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le persone sugli effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sull’ambiente glaciale alpino. La quinta tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica, monitorati con il contributo della Società degli alpinisti tridentini (Sat): si tratta del ghiacciaio della ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Al ghiacciaio della Marmolada restano “15 anni di vita”: la previsione dell’Università di Padova - Agenzia_Ansa : #Ghiacciaio della #Marmolada, per gli esperti ha davanti 15 anni vita.Per i ricercatori dell'Università di Padova,… - repubblica : Clima, il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell'80% in 70 anni - chiccolina69 : RT @max_220volt: Il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell’80 per cento in 70 anni. Gli esperti: ha ancora 15 an… - Rosalba470 : RT @francofontana43: Il ghiacciaio della Marmolada sta scomparendo. Interessa a qualcuno? Da @ilmanifesto -