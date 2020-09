Il gadget per trasformare qualsiasi smartphone in tablet (Di martedì 1 settembre 2020) Foto: PhonePad – anywaretek.comSi chiama PhonePad ed è un monitor portatile lanciato in una campagna di crowdfunding su Kickstarter che ci consente di utilizzare lo smartphone come se fosse un tablet: e non solo. È uno schermo touchscreen di ampiezza pari a 15,6 pollici e risoluzione 1080p full hd che, a differenza delle altre soluzioni disponibili in commercio usate per eseguire il mirroring dello schermo, ha un’elevata compatibilità con la maggior parte degli smartphone in circolazione e non richiede la connessione wi-fi: tutto ciò che serve, è solo il cavo di ricarica del telefono. Con una scocca in alluminio spessa mezzo centimetro e un peso complessivo di 860 grammi, questo monitor può essere utilizzato per lavorare con lo smartphone tramite uno ... Leggi su wired

Prende energia da un isotopo radioattivo per ricaricarsi da sola e distribuire corrente elettrica ai dispositivi collegati per interi millenni, fino a casi limite di ben 27.000 anni. È una batteria fu ...

Bruno Barbieri 4 Hotel e... “Vi racconto le mie esperienze con i clienti maleducati”

Bruno Barbieri torna con 4 Hotel (in onda su Sky Uno, in streaming su NOW TV e on demand su Sky Go) e una delle novità più divertenti della nuova edizione è rappresentata dal "test del cliente maleduc ...

