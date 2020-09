Il folle viaggio di due terrapiattisti: sbarcati a Ustica stremati durante il lockdown (Di martedì 1 settembre 2020) Una coppia di veneziani, un uomo e una donna di mezza età, si è messa in mare in pieno lockdown, violando la quarantena, per raggiungere la Sicilia, in particolar modo Lampedusa, considerata la fine del mondo. Per raggiungerla avrebbero dovuto circumnavigare l’isola, ma le cose sono andate diversamente. A rendere nota la storia di questa coppia di terrrapiattisti, è stato Salvatore Zichichi, medico dell’ufficio di sanità marittima del Ministero della Salute che di solito si occupa di migranti: “I due sono partiti dal Veneto durante il lockdown diretti a Lampedusa, violando tutte le restrizioni. A Termini Imerese hanno venduto la loro macchina e hanno comprato una barchetta – ha raccontato il medico – La cosa divertente è che si orientavano con la bussola, strumento che ... Leggi su sportface

nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - Olty86 : @FredMosby_ Senza offesa... Ma prendere in affitto una casa, no? Un mutuo a 20 anni per una convivenza è folle! Sar… - zazoomblog : Il folle viaggio di due terrapiattisti: sbarcati a Ustica stremati durante il lockdown - #folle #viaggio… - AndFranchini : Treno deragliato a Carnate: un folle viaggio che è costato sei milioni di euro - -

Ultime Notizie dalla rete : folle viaggio Treno deragliato a Carnate: un folle viaggio che è costato sei milioni di euro Corriere Milano The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu: il gameplay trailer per PS, PS4 e Xbox One 0

EA, Maxis e Lucasfilm hanno pubblicato il gameplay trailer ufficiale di The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, l'espansione dei Sims dedicata a Guerre Stellari. EA, Maxis e Lucasfilm hanno pubblicato ...

Latte e la pietra magica

Latte è un personaggio molto noto in Germania grazie ai libri per bambini scritti da Sebastian Lybeck, un autore metà finlandese e metà svedese che ha scritto sul personaggio della principessa riccio ...

EA, Maxis e Lucasfilm hanno pubblicato il gameplay trailer ufficiale di The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, l'espansione dei Sims dedicata a Guerre Stellari. EA, Maxis e Lucasfilm hanno pubblicato ...Latte è un personaggio molto noto in Germania grazie ai libri per bambini scritti da Sebastian Lybeck, un autore metà finlandese e metà svedese che ha scritto sul personaggio della principessa riccio ...