Il dj fa lo sborone: seratona da 16mila euro al Sottovento! Ma lo scontrino è del 2015 (Di martedì 1 settembre 2020) "Ecco l'altra sera cosa ha pagato il mio amico Gianluca!". Con queste parole dj Khikko, artista noto nel mondo della notte, ha postato lo scontrino di una serata al Sottovento, locale cult di Porto Cervo con un totale da far tremare le vene ai polsi, almeno a chi non dispone di certe cifre. Ben 16.350 euro con cui tale Gianluca ha offerto ai suoi graditi ospiti bottiglie di champagne Cristal e Don Perignon, vodka e whisky, senza contare l'acqua minerale a 50 euro a bottiglia. Gli amici del dj chiedono allora chi sia quel generoso amico chiamato Gianluca. "Vacchi?", osa un follower del dj. "No, fidati, è un mio amico imprenditore toscano" si bulla Khikko. Peccato che quello scontrino postato qualche settimana fa in realtà gira sul web dal 2015, come ... Leggi su iltempo

