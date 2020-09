Il Covid ha dimezzato i turisti (Di martedì 1 settembre 2020) Ostelli e case vacanze: i dati dell'Ufficio di statistica da aprile sono catastrofici. Ma in giugno forte ripresa Leggi su media.tio.ch

QCanavese : COVID-19 - Quasi dimezzato il numero di nuovi positivi in Piemonte, inalterati i numeri in Canavese - fravveduto : RT @sociol88: @VincenzoDeLuca Non dimenticarti che non esistono solo i malati covid, ci sono tante migliaia di persone che soffrono per alt… - sociol88 : @VincenzoDeLuca Non dimenticarti che non esistono solo i malati covid, ci sono tante migliaia di persone che soffro… - ciafapino : Il vero covid-19 è il PD ora spalleggiato dal m5s Grazie ai grillini il partito di Zingaretti aveva più che dimezz… - marco9894 : @GiuxInter @MazzoIX @InterCM16 Quest'anno per me possono fare ben poco,suning di suo non immette soldi si basa tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dimezzato Covid, lo studio italiano: «Terapia intensiva necessaria solo in questi casi». Così morti dimezzate Il Messaggero Il Covid ha dimezzato i turisti

BERNA - Il settore paralberghiero ha subito in pieno nel secondo trimestre le conseguenze della crisi del coronavirus: i pernottamenti sono stati 1,2 milioni, a fronte dei 3,2 milioni dello stesso per ...

Inter tra prospettive e sogno Messi: il budget sul mercato

Budget mercato Inter – In casa Inter l’estate 2020 si farà ricordare per una successione piuttosto concitata di eventi. La prolungata chiusura per il lockdown ha esteso la stagione che per l’Inter è g ...

BERNA - Il settore paralberghiero ha subito in pieno nel secondo trimestre le conseguenze della crisi del coronavirus: i pernottamenti sono stati 1,2 milioni, a fronte dei 3,2 milioni dello stesso per ...Budget mercato Inter – In casa Inter l’estate 2020 si farà ricordare per una successione piuttosto concitata di eventi. La prolungata chiusura per il lockdown ha esteso la stagione che per l’Inter è g ...