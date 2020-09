Il corsetto è la nuova tendenza di fine estate 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Il corsetto è l’ultima tendenza di quest’estate. Un capo d’abbigliamento intimo di origini antiche e che negli anni ha subito delle modifiche. Vediamo il corsetto di tendenza Il corsetto è l’ultima tendenza di quest’estate. Un capo d’abbigliamento intimo le cui origine risalgono a molti anni fa. La prima ad indossare un busto correttivo nel 1500 fu Caterina de’ Medici. Alla base dell’abbigliamento femminile, il corsetto donava al corpo una forma a clessidra ritenuta sensualissima e attraente, e le torture che provocava passavano in secondo piano. I corsetti reinventati dagli stilisti negli ultimi tempi hanno poco a che fare con quelli indossati dalle donne ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : corsetto nuova

San Marino Rtv

AGI - Lady Gaga è stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards (VMA) 2020 con ben cinque premi e una performance live di "Rain On Me" di grandissimo impatto. Lo spettacolo, ospitato nel B ...Il mondo della moda per bambini fonda le sue origini nell’800. Fino all’epoca vittoriana, infatti, i bambini venivano abbigliati semplicemente come piccoli adulti: non esisteva un taglio d’abito speci ...