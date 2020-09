Il Comitato tecnico scientifico: 'Il canto alle lezioni di musica è meglio evitarlo' (Di martedì 1 settembre 2020) Il canto alle lezioni di musica? meglio evitare, a meno di non essere dovutamente distanziati. Perché 'cantare e urlare aumentano lo spargimento di goccioline che se, infette, hanno la capacità di ... Leggi su globalist

borghi_claudio : ***ATTENZIONE*** Oggi Repubblica (!!) Ha trovato lo studio presentato PRIMA dello scoppio della pandemia al comitat… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, il Comitato tecnico: l’Asl potrà introdurre l’obbligo di indossarla anche al banco in base al… - alessandro_rota : RT @ilgiornale: L'ultima trovata del Comitato tecnico scientifico: a scuola sarà vietato cantare. La ministra Azzolina ha scritto una lette… - FRANCESCODEVIC4 : Scuola, firmato il protocollo di intesa con il Dipartimento di Prevenzione Asl -

Lo propone il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia di Padova e fautore della strategia “tamponi a tutti”. “Ora Immuni è stata scaricata solo da 5 milioni di italiani. Cifra ridico ...Scuola, come cambia l'ora di educazione fisica: no a calcio e basket, meglio sport all'aperto Rivoluzione nell'ora di educazione fisica a scuola dopo la riapertura in programma il prossimo 14 settembr ...