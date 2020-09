Il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) La situazione dei nuovi positivi al Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: dopo i 148 casi di ieri: articolo in aggiornamento I dati di ieri sul Coronavirus nel Lazio L’ Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiega che ieri presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 4 nuovi positivi asintomatici e si tratta di tre cittadini residenti a Roma e uno in Campania e di rientro da Ibiza (Spagna) e Atene (Grecia). Quattro nuovi casi positivi sono stati individuati all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino del Bangladesh residente a Roma, di uno spagnolo proveniente da Madrid (Spagna), un romano proveniente da Valencia (Spagna) e un cittadino ... Leggi su nextquotidiano

