Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile per il 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) I dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dopo i 996 casi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione nelle regioni dei nuovi casi: in Alto Adige i nuovi positivi tornano ad essere in doppia cifra. Sono state 13 i contagi individuati nelle ultime 24 ore su 619 tamponi esaminati che hanno interessato 341 persone. Restano fermi da tre mesi i decessi, 292. In Veneto sono 97 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano a oltre 23 mila (23.026) i contagiati dall’inizio della pandemia. Si registrano inoltre due decessi portando il totale a 2.122. I soggetti attualmente positivi sono 2.460, 73 in ... Leggi su nextquotidiano

Partenopeo78 : AGGIORNAMENTO: 01/09/2020 Bollettino TIFOSI OFFICIALZ della @sscnapoli E LORO SPECIALIZZAZIONI... Che si aggiunga… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi: Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine d… - kryptondaddy : @donnadimezzo @Happy4Trigger @lageloni @repubblica ... sotto i 30 euro ti pubblicano sul bollettino parrocchiale - toninog2 : Bollettino Culturale: Sul concetto di formazione economico-sociale in #Marx #luporini #sereni - Ciribini : Tutti i bei discorsi sui buoni intendimenti si infrangeranno sul bollettino della prima settimana di contagi negli istituti scolastici. -