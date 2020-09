Il blocco dei licenziamenti ha scaricato la crisi sui giovani (Di martedì 1 settembre 2020) Una buona notizia e una cattiva. La buona è che a luglio, dopo quattro mesi di flessioni consecutive, è tornata a crescere l’occupazione. La cattiva è che i posti di lavoro per la prima volta aumentano in tutte le fasce d’età, tranne che tra i 25 e i 34 anni. Da febbraio, scrive l’Istat, si sono persi quasi 472mila posti di lavoro, con un aumento di 50mila disoccupati, a fronte di 400mila inattivi in più. E a pagare lo scotto più forte in questi sei mesi di crisi nera, come spiega Andrea Garnero dell’Ocse, sono stati i giovani: tra i 15 e i 24 anni, l’occupazione è scesa di quasi il 12%, tra i 25 e i 34 anni del 6%. Ma mentre il Pil e la produzione industriale calavano a picco, tra i 50 e i 64 anni il numero dei lavoratori è persino cresciuto. La cassa integrazione ... Leggi su linkiesta

