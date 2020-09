I terrapiattisti colpiscono ancora: tentano di trovare la fine del mondo, ma arrivano a Ustica (Di martedì 1 settembre 2020) I terrapiattisti colpiscono ancora: convinti che la Terra sia piatta, un uomo e una donna di mezza età si erano incamminati, durante l’emergenza sanitaria e mentre l’Italia si trovava in pieno lockdown, per raggiungere la fine del mondo. Dove? Sono finiti a Ustica, in Sicilia, facendo naufragio. Il racconto, pubblicato sul quotidiano La Stampa, è di Salvatore Zichichi, il medico dell’Ufficio di sanità marittima del ministero della Salute che si è trovato a gestire la vicenda dal suo presidio di Palermo. “I due – spiega a distanza di tre mesi – sono partiti dal Veneto durante il lockdown diretti a Lampedusa, violando tutte le restrizioni. A Termini Imerese, vicino a Palermo, hanno venduto la loro macchina e hanno ... Leggi su meteoweb.eu

