I nuovi casi Covid nello sport; gli atleti positivi nelle ultime ore (Di martedì 1 settembre 2020) Il Covid non è ancora sconfitto, ed anche il Mondo dello sport continua a segnalare contagi ogni giorno, con molti atleti che sono risultati positivi al tampone nelle ultime ore. I nuovi casi Covid nello sport sono sotto controllo, con numerosi visite effettuate e gli atleti che sono stati immediatamente sottoposti a quarantena ed isolamento. PULGAR ANCORA POSITIVO: Tra gli atleti più famosi risalta sicuramente il nome di Pulgar, centrocampista della Fiorentina che dopo l’ennesimo tampone risulta ancora positivo al virus. La Fiorentina infatti ha fatto sapere in una nota che il suo calciatore, “dopo essersi sottoposto nella giornata di ... Leggi su sport.periodicodaily

