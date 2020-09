I numeri smontano gli allarmisti: ecco perché è finita l'emergenza (Di martedì 1 settembre 2020) Alessandra Benignetti Ora il virus è meno letale: crescono i contagi ma rimane bassa la mortalità. I nuovi pazienti hanno sintomi lievi e la maggior parte dei contagiati sono asintomatici. Mai così pochi decessi dall'inizio della pandemia L’imperativo resta quello di "non abbassare la guardia". Nell’ultimo report settimanale il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità fotografano un aumento dei casi di Covid per la quarta settimana consecutiva. Ma se è vero che i contagi sono in aumento anche nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, è vero anche che il virus sembra essere diventato meno letale. Alla crescita dei casi rilevati negli ultimi giorni corrisponde, infatti, anche un boom di tamponi effettuati e una mortalità ai minimi ... Leggi su ilgiornale

Siamo stati considerati come il Paese "untore" d'Europa (chi ricorda la cartina sul focolaio italiano della Cnn?), e per mesi in tutto il mondo si è parlato dell'Italia, a lungo in vetta per numero di ...

Il Viminale smonta la bufala di Salvini sui migranti infetti

Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano oggi illustra i dati del ministero dell’Interno su migranti e Coronavirus. I numeri servono soprattutto a verificare se sia vero o falso quello che diceva l’autore ...

