I giocatori fanno crioterapia nei bidoni? Arriva la risposta ironica del Napoli (Di martedì 1 settembre 2020) Di tutte le immagini rubate dai vari ritiri, quella dei giocatori del Napoli immortalati durante una seduta di crioterapia nei bidoni dell'immondizia è sicuramente la più virale. La foto ha fatto il giro del web in pochi minuti e come normale che sia, i tifosi azzurri e non hanno commentato con ironia il momento.crioterapia NEI bidoni, PARLA IL NapoliDopo giorni di commenti sui social, il Napoli ha deciso di prendere posizione pubblicando tre tweet piuttosto polemici nei confronti di chi aveva reso virale la foto: "È imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : I giocatori fanno crioterapia nei bidoni? Arriva la risposta ironica del Napoli - - DeeP_InSiDe89 : RT @statutos__: pure alla juve i giocatori fanno crioterapia nei bidoni e nessuno si lamenta - MMNZ19 : RT @statutos__: pure alla juve i giocatori fanno crioterapia nei bidoni e nessuno si lamenta - SsantiagoF13 : @EmmeEmm_ Purtroppo quando accetti prestiti con diritto su giocatori “limitati” sai che torneranno a essere un prob… - FrancoMater2 : @MarcoUgliano Lo fanno anche l'#Arsenal e l'#Everton. E l'hanno fatto anche i giocatori scozzesi. La cosa imbarazza… -