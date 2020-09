Honda CB500X, con il 2021 nuovi colori e omologazione Euro5 (Di martedì 1 settembre 2020) Novità in vista per la CB500X . Il crossover di Honda , utilizzabile anche da chi è in possesso della patente A2 , è arrivato al suo terzo aggiornamento che prevede una nuova veste grafica e tre nuove ... Leggi su corrieredellosport

gponedotcom : La gamma Honda CB 500 guadagna l'Euro5 e nuove colorazioni per il 2021: Le tre declinazioni Honda delle medie CB500… - gponedotcom : La gamma Honda 500 guadagna l'Euro5 e nuove colorazioni per il 2021: Le tre declinazioni Honda delle medie CB500F,… - CrazyWheels1 : Novità HONDA CB500X 2021 scheda tecnica - hondaitaliamoto : Ecco le nuove #CB500X, #CBR500R e #CB500F 2021. Pochi sapienti ritocchi estetici e l’omologazione Euro5 per le moto… - vbikestore : -