Highlights Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 104-100, Playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO di Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 104-100, valevole per gara-1 della semifinale di conference ai Playoff NBA 2020. Gli uomini di coach Billy Donovan, trascinati da uno straordinario Chris Paul, si impongono contro i texani con il punteggio di 104-100, portando lo score complessivo della serie sul 3-3. Sarà gara-7 a decidere l’esito di uno dei confronti più equilibrati del primo turno. Stavolta a Houston non bastano James Harden e Russell Westbrook, autori comunque di un’ottima prestazione, che non salva però i Rockets dalla sconfitta. Leggi su sportface

