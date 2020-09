Hellas Verona, infortunio Kumbulla: niente Nazionale (Di martedì 1 settembre 2020) Il Verona ha comunicato che Kumbulla rientrerà in Val Gardena a causa di un infortunio niente Nazionale per Marash Kumbulla, costretto a rientrare nel ritiro gialloblù in Val Gardena a causa di un infortunio. A comunicarlo, lo stesso Hellas Verona. «Hellas Verona FC comunica che – dopo visita di controllo – la Nazionale albanese, di concerto con lo staff medico gialloblù, ha deciso di far rientrare in Italia Marash Kumbulla, che è tornato nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena per sottoporsi alle terapie propedeutiche al recupero dall’infortunio di natura muscolare (affaticamento) occorso al ... Leggi su calcionews24

Niente Nazionale per Marash Kumbulla, costretto a rientrare nel ritiro gialloblù in Val Gardena a causa di un infortunio. A comunicarlo, lo stesso Hellas Verona. «Hellas Verona FC comunica che – dopo ...

Hellas Verona, le prime parole di Pandur: «La Serie A un sogno che si avvera»

Ivor Pandur, neo portiere dell’Hellas Verona, al sito ufficiale del club ha rilasciato le sue prime parole da calciatore gialloblù. «Il mio primo impatto? Semplicemente fantastico: per me è un sogno c ...

