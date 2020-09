Hellas Verona, a sorpresa arriva Ilic dal Manchester City (Di martedì 1 settembre 2020) L’Hellas Verona piazza il colpo Ilic dal Manchester City: il trequartista classe ’99 firmerà nelle prossime ore L’Hellas Verona ha definito l’accordo con il Manchester City per il trasferimento in gialloblù di Luka Ilic. Come riportato da Sky Sport, il trequartista classe ’99 (reduce da due stagioni in prestito in al NAC Breda) firmerà nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

VERONA, ITALY – JULY 01: Fabio Borini of Hellas Verona in action during the Serie A match between Hellas Verona and Parma Calcio at Stadio Marcantonio Bentegodi on July 1, 2020 in Verona, Italy. (Phot ...

Hellas Verona, infortunio Kumbulla: niente Nazionale

Niente Nazionale per Marash Kumbulla, costretto a rientrare nel ritiro gialloblù in Val Gardena a causa di un infortunio. A comunicarlo, lo stesso Hellas Verona. «Hellas Verona FC comunica che – dopo ...

