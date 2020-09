Hamburger e patatine di McDonald’s conservati per 24 anni: donna mostra lo strabiliante stato di conservazione (Di martedì 1 settembre 2020) Una donna ha affermato di aver lasciato un Hamburger e delle patatine fritte acquistate al McDonald’s, in una scatola per quasi 24 anni. Quando l’ha riaperta è rimasta sbalordita dal fatto che il cibo sembrava non essere cambiato. Aly Sherb, la nipote della donna che ha conservato questo panino acquistato nel 1996 nel suo armadio, … L'articolo Hamburger e patatine di McDonald’s conservati per 24 anni: donna mostra lo strabiliante stato di conservazione NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

aoimotion : @cortedmael Se la usi per cibi prefritti (sofficini, patatine) o che scaldando friggono nel loro stesso grasso (rob… - urletto : ho appena ordinato un hamburger con patatine e cucina PORCA PUTTANA HO DETTO KITCHEN AL POSTO DI CHICKEN - fulviapuritani : Conserva hamburger e patatine di McDonald's per 24 anni: il risultato su TikTok - ridicolagds : voglio fare colazione con hamburger a patatine - coffeecoachingi : Dessert o torta. Hamburger o patatine. Pane o burro. A volte non ha senso dover fare una scelta. #HPEServers… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamburger patatine Conserva hamburger e patatine di McDonald's per 24 anni: il risultato su TikTok Il Mattino Una donna conserva il panino di McDonald’s per 24 anni: ecco il risultato

Aly Sherb ha pensato bene di conservare il suo hamburger con le patatine di McDonald’s in una scatola per circa 24 anni. La donna ha poi fatto un video per svelare le attuali condizioni in cui versa i ...

Conserva hamburger e patatine di McDonald's per 24 anni: il risultato su TikTok

Una donna ha conservato un hamburger e delle patatine fritte di McDonald's nel suo armadio per circa 24 anni e questa settimana l'utente di TikTok Aly Sherb ha deciso di condivire un video per mostrar ...

Aly Sherb ha pensato bene di conservare il suo hamburger con le patatine di McDonald’s in una scatola per circa 24 anni. La donna ha poi fatto un video per svelare le attuali condizioni in cui versa i ...Una donna ha conservato un hamburger e delle patatine fritte di McDonald's nel suo armadio per circa 24 anni e questa settimana l'utente di TikTok Aly Sherb ha deciso di condivire un video per mostrar ...