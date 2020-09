GTA Online deve far fronte a cheater infuriati dopo che Rockstar ha resettato i loro personaggi (Di martedì 1 settembre 2020) A fine agosto Rockstar ha dato via alle pulizie in GTA Online, cancellando o resettando i personaggi di giocatori che hanno utilizzato un glitch per ottenere denaro senza sforzi.L'exploit consentiva ai giocatori di acquistare proprietà solo per poi utilizzare una varietà di menu per ingannare il gioco in modo da ottenere milioni di dollari in pochi minuti. Il metodo era abbastanza efficace dati i video pubblicati su YouTube che mostravano il meccanismo di funzionamento del cheat; ciò ha portato il publisher Take-Two a prendere provvedimenti. Ad ogni modo, i giocatori che hanno già utilizzato questo glitch, hanno ricevuto un avviso una volti entrati nel gioco che indicava che i loro account sono stati ripristinati, perdendo nel frattempo, soldi e progressi."Come parte dei nostri continui ... Leggi su eurogamer

A Rockstar Games non vanno particolarmente a genio coloro che usano dei trucchetti per facilitarsi la vita nei suoi giochi, e lo ha dimostrato ancora una volta nei giorni scorsi, quando ha severamente ...

