Governo, Zingaretti “Basta ipocrisie, chi vuol votare lo dica” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del No e combatto per dar loro una risposta. Ma accanto a esigenze vere e sincere vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì. Il Pd fa sentire la sua voce e questo dà fastidio a molti”. Lo scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un lungo intervento sul quotidiano La Repubblica.“Tale spirito polemico ha una diversa origine e diversi motivi. Innanzitutto, un’insofferenza verso il Governo, la maggioranza e il lavoro svolto. Il No così diventa, a prescindere dal merito, la clava per colpire il Pd, la maggioranza e il Governo stesso – prosegue -. Badate: tutto ciò è assolutamente legittimo, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

